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Верещук: мы должны сохранить мандат миссии ОБСЕ в Украине

Верещук: мы должны сохранить мандат миссии ОБСЕ в Украине

Киев • УНН

 • 15586 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. ОБСЕ пытается построить и сохранить мир на Донбассе. А отечественные чиновники должны сделать все возможное, чтобы сохранить мандат миссии ОБСЕ в Украине. Об этом в эфире программы “Свобода слова на ICTV” сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает УНН.

Она напомнила, что в конце прошлого года РФ применила давление в отношении представителей миссии ОБСЕ. В Донецкой области, в Горловке, устроив пикет и заблокировав вход в гостиницу, где проживали наблюдатели ОБСЕ.

Цитата:

“Это произошло на территории, где представители миссии согласно Нормандскому формату и Минским договоренностям должны проводить свою работу.

Считаю, что мы должны направить наши усилия на сохранение мандата миссии ОБСЕ. Ее представители должны присутствовать на линии разграничения.

Сохранить мандат миссии ОБСЕ в Украине — это продемонстрировать наше национальное единство. Нам следует сделать так, чтобы ОБСЕ и ее руководители поняли, насколько ответственной сейчас является их миссия. Иначе, мы останемся в ситуации, когда будет только наше слово против слова РФ”, — заявила Верещук.

Напомним

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркнула, что Украина сможет провести выборы на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей только после урегулирования вопросов безопасности.

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