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Верещук констатувала "бардак на митниці"

Київ • УНН

 • 14563 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Поки уряд не наведе лад на митниці — підвищення пенсій та зарплат не буде. Про це в ефірі одного із телеканалів розповіла народний депутат від “Слуги народу” Ірина Верещук, передає УНН.

Верещук констатувала "бардак на митниці"

“У мене є питання особисто до міністра фінансів: наша митниця і наша податкова. По митниці у нас бардак. Якщо ми не наведемо там лад, ми можемо скільки завгодно розповідати про підвищення пенсій, зарплат, соціальних стандартів. У нас не буде з чого платити ці пенсії. Дивитися у „руки“ МВФ, і ці кошти, які такою важкою працею нам будуть даватися, використовувати задля виплати пенсій — це кощунство. Тому питання є до міністра фінансів”, — заявила вона.

Нагадаємо, Верещук повідомила про підвищення зарплат медикам.

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