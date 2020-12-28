Верещук констатувала "бардак на митниці"

“У мене є питання особисто до міністра фінансів: наша митниця і наша податкова. По митниці у нас бардак. Якщо ми не наведемо там лад, ми можемо скільки завгодно розповідати про підвищення пенсій, зарплат, соціальних стандартів. У нас не буде з чого платити ці пенсії. Дивитися у „руки“ МВФ, і ці кошти, які такою важкою працею нам будуть даватися, використовувати задля виплати пенсій — це кощунство. Тому питання є до міністра фінансів”, — заявила вона.

Нагадаємо, Верещук повідомила про підвищення зарплат медикам.