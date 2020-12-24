Верещук повідомила про 30% доплати медикам у січні

“Але це від сили 2500 грн. Зараз 8000 грн, а буде 10 000 — 11 000. Це все одно дуже мало”, — зауважила вона.

Також наступного року планується передбачити спеціальний фонд для медиків, продовжила Верещук.

“Цей фонд буде створено конкретно на підвищення заробітної плати, нарахувань та решти видатків. І ми зможемо проконтролювати, провести аудит, бо зараз ми отримуємо „на горіхи“ і я вважаю, об’єктивно отримуємо. Я кажу „ми“ коли говорю про Уряд, бо ми є частиною влади. Тому я не звільняю себе від відповідальності за те, що не прокомунікували, що цей цільовий фонд, який ми так легко назвали антиковідним — насправді включав і інші видатки, як, наприклад, „Велике будівництво“ і капітальний ремонт доріг. Чи має це пряме відношення до COVID — 19? Ні”, — наголосила вона.