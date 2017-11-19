"Верес" встановив рекорд в історії чемпіонатів України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Запоріжжі в матчі із “Зорею” рівненський “Верес” усьоме поспіль зіграв унічию і покращив історичну серію чемпіонатів України з футболу, інформує УНН з посиланням на прес-службу УПЛ.
“Верес” покращив на один матч свою серію взірця 1993-94 років та полтавської “Ворскли” у сезоні 2015-16 років — тоді клуби зіграли по шість поспіль поєдинків унічию.
Примітно, що остання перемога рівнян сталася в 9-му турі, коли була обіграна “Ворскла”.
Варто відзначити, що “Верес” в основному грає внічию з рахунком 1:1 (5 разів за серію), плюс ще двічі зафіксований рахунок 0:0.
Додамо також, команда Юрія Вірта зможе продовжити або перервати нічийну серію 26-го листопада у грі з “Чорноморцем”.