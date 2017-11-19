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"Верес" встановив рекорд в історії чемпіонатів України

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Запоріжжі в матчі із “Зорею” рівненський “Верес” усьоме поспіль зіграв унічию і покращив історичну серію чемпіонатів України з футболу, інформує УНН з посиланням на прес-службу УПЛ.

“Верес” покращив на один матч свою серію взірця 1993-94 років та полтавської “Ворскли” у сезоні 2015-16 років — тоді клуби зіграли по шість поспіль поєдинків унічию.

Примітно, що остання перемога рівнян сталася в 9-му турі, коли була обіграна “Ворскла”.

Варто відзначити, що “Верес” в основному грає внічию з рахунком 1:1 (5 разів за серію), плюс ще двічі зафіксований рахунок 0:0.

Додамо також, команда Юрія Вірта зможе продовжити або перервати нічийну серію 26-го листопада у грі з “Чорноморцем”.

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