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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 6179 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 35019 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 64178 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 83232 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 88380 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 68464 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 100637 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101028 просмотра

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"Верес" установил рекорд в истории чемпионатов Украины

"Верес" установил рекорд в истории чемпионатов Украины

Киев  •  УНН

 • 21985 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Запорожье в матче с “Зарей” ровенский “Верес” в седьмой раз подряд сыграл вничью и улучшил историческую серию чемпионатов Украины по футболу, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УПЛ.

“Верес” улучшил на один матч свою серию образца 1993-94 годов и полтавской “Ворсклы” в сезоне 2015-16 годов — тогда клубы сыграли по шесть подряд поединков вничью.

Примечательно, что последняя победа ровенчан произошла в 9-м туре, когда была обыграна “Ворскла”.

Стоит отметить, что “Верес” в основном играет вничью со счетом 1: 1 (5 раз за серию), плюс еще дважды зафиксирован счет 0: 0.

Добавим также, команда Юрия Вирта сможет продолжить или прервать ничейную серию 26 ноября в игре с “Черноморцем”.

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