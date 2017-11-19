"Верес" установил рекорд в истории чемпионатов Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Запорожье в матче с “Зарей” ровенский “Верес” в седьмой раз подряд сыграл вничью и улучшил историческую серию чемпионатов Украины по футболу, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УПЛ.
“Верес” улучшил на один матч свою серию образца 1993-94 годов и полтавской “Ворсклы” в сезоне 2015-16 годов — тогда клубы сыграли по шесть подряд поединков вничью.
Примечательно, что последняя победа ровенчан произошла в 9-м туре, когда была обыграна “Ворскла”.
Стоит отметить, что “Верес” в основном играет вничью со счетом 1: 1 (5 раз за серию), плюс еще дважды зафиксирован счет 0: 0.
Добавим также, команда Юрия Вирта сможет продолжить или прервать ничейную серию 26 ноября в игре с “Черноморцем”.