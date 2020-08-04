Венгер назвав двох фаворитів на тріумф у Лізі чемпіонів

Венгер високо оцінив “екстраординарний потенціал” “ПСЖ”, який він вважає однією з кращих команд в Європі. Але вважає парижан “трохи менш сильними, ніж 3-4 роки тому”. Проте саме вони та “Манчестер Сіті” на думку фахівця, мають великі шанси на тріумф у ЛЧ.

“Для мене „Манчестер Сіті“ і „ПСЖ“ є двома фаворитами Ліги чемпіонів з точки зору їх потенціалу. Хоча я відчуваю, що парижани менш сильні, ніж три або чотири роки тому. Раніше вони, можливо, були більш монолітними по всіх позиціях. І конкуренція була сильнішою. Хоча, я думаю, що якість європейського футболу в цілому погіршилася, але команда як і раніше входить в число двох або трьох кращих команд в Європі”, — заявив Венгер.

Зауважимо, що сезон Ліги чемпіонів відновиться поєдинками 1/8 фіналу вже 7-го серпня.