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Венгер назвав двох фаворитів на тріумф у Лізі чемпіонів

Венгер назвав двох фаворитів на тріумф у Лізі чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Легендарний екснаставник лондонського "Арсеналу" Арсен Венгер оцінив шанси клубів на перемогу у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів. Слова фахівця наводить "Europe 1", передає УНН.

Венгер високо оцінив “екстраординарний потенціал” “ПСЖ”, який він вважає однією з кращих команд в Європі. Але вважає парижан “трохи менш сильними, ніж 3-4 роки тому”. Проте саме вони та “Манчестер Сіті” на думку фахівця, мають великі шанси на тріумф у ЛЧ.

“Для мене „Манчестер Сіті“ і „ПСЖ“ є двома фаворитами Ліги чемпіонів з точки зору їх потенціалу. Хоча я відчуваю, що парижани менш сильні, ніж три або чотири роки тому. Раніше вони, можливо, були більш монолітними по всіх позиціях. І конкуренція була сильнішою. Хоча, я думаю, що якість європейського футболу в цілому погіршилася, але команда як і раніше входить в число двох або трьох кращих команд в Європі”, — заявив Венгер.

Зауважимо, що сезон Ліги чемпіонів відновиться поєдинками 1/8 фіналу вже 7-го серпня.

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