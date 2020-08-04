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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113641 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118499 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102888 просмотра

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Венгер назвал двух фаворитов для триумфа в Лиге чемпионов

Венгер назвал двух фаворитов для триумфа в Лиге чемпионов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 августа. УНН. Легендарный экс-наставник лондонского “Арсенала” Арсен Венгер оценил шансы клубов на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Слова специалиста приводит “Europe 1”, передает УНН.

Венгер высоко оценил “экстраординарный потенциал” “ПСЖ”, который он считает одной из лучших команд в Европе. Но считает парижан “чуть менее сильными, чем 3-4 года назад”. Однако именно они и “Манчестер Сити” по мнению специалиста, имеют большие шансы на триумф в ЛЧ.

“Для меня „Манчестер Сити“ и „ПСЖ“ являются двумя фаворитами Лиги чемпионов с точки зрения их потенциала. Хотя я чувствую, что парижане менее сильные, чем три или четыре года назад. Ранее они, возможно, были более монолитными по всем позициям. И конкуренция была сильнее. Хотя, я думаю, что качество европейского футбола в целом ухудшилась, но команда по-прежнему входит в число двух или трех лучших команд в Европе”, — заявил Венгер.

Заметим, что сезон Лиги чемпионов возобновится поединками 1/8 финала уже 7-го августа.

Украинские Национальные Новости

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