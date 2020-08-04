Венгер назвал двух фаворитов для триумфа в Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Легендарный экс-наставник лондонского “Арсенала” Арсен Венгер оценил шансы клубов на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Слова специалиста приводит “Europe 1”, передает УНН.
Венгер высоко оценил “экстраординарный потенциал” “ПСЖ”, который он считает одной из лучших команд в Европе. Но считает парижан “чуть менее сильными, чем 3-4 года назад”. Однако именно они и “Манчестер Сити” по мнению специалиста, имеют большие шансы на триумф в ЛЧ.
“Для меня „Манчестер Сити“ и „ПСЖ“ являются двумя фаворитами Лиги чемпионов с точки зрения их потенциала. Хотя я чувствую, что парижане менее сильные, чем три или четыре года назад. Ранее они, возможно, были более монолитными по всем позициям. И конкуренция была сильнее. Хотя, я думаю, что качество европейского футбола в целом ухудшилась, но команда по-прежнему входит в число двух или трех лучших команд в Европе”, — заявил Венгер.
Заметим, что сезон Лиги чемпионов возобновится поединками 1/8 финала уже 7-го августа.