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Венецію знов затопило

Венецію знов затопило

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Сьогодні, 23 грудня, в італійській Венеції рівень води піднявся на 144 сантиметри вище за норму. Люди ходять по спеціально споруджених помостах, адже вулиці затопило. Про це повідомляє УНН з посиланням на Il Gazzettino.

“Висока вода у Венеції досягла висоти 144 сантиметри о 9.40 ранку (за місцевим часом). Центр припливів муніципалітету повідомив про це на основі даних різних станцій, розташованих у місті, зокрема Пунта-делла-Догана перед Сан-Марко, та портів. Це винятковий прилив, який на 60% покрив ґрунт міста. Прогнозована висота становила 150 сантиметрів, але вітер з Адріатичного моря зменшив поштовх води до міста”, — повідомляють у виданні.

Так, у місті двічі за ранок звучала сирена.

Також підтоплено вхід у Собор Святого Марка.

Нагадаємо, італійське місто Венеція пережило ввечері 12 листопада другу найгіршу повінь за час регулярної фіксації рівня води з кінця 19-го століття. О 23:00 рівень води у венеційській лагуні сягнув позначки 194 сантиметри над середнім.

Збитки від повені у Венеції оцінюють у сотні мільйонів євро.

Пізніше уряд Італії передбачив виділення 20 млн євро на початковому етапі ліквідації наслідків повені у Венеції в результаті “високої води”.

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