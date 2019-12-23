Венецію знов затопило

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Сьогодні, 23 грудня, в італійській Венеції рівень води піднявся на 144 сантиметри вище за норму. Люди ходять по спеціально споруджених помостах, адже вулиці затопило. Про це повідомляє УНН з посиланням на Il Gazzettino.