Венецію знов затопило
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Сьогодні, 23 грудня, в італійській Венеції рівень води піднявся на 144 сантиметри вище за норму. Люди ходять по спеціально споруджених помостах, адже вулиці затопило. Про це повідомляє УНН з посиланням на Il Gazzettino.
“Висока вода у Венеції досягла висоти 144 сантиметри о 9.40 ранку (за місцевим часом). Центр припливів муніципалітету повідомив про це на основі даних різних станцій, розташованих у місті, зокрема Пунта-делла-Догана перед Сан-Марко, та портів. Це винятковий прилив, який на 60% покрив ґрунт міста. Прогнозована висота становила 150 сантиметрів, але вітер з Адріатичного моря зменшив поштовх води до міста”, — повідомляють у виданні.
Так, у місті двічі за ранок звучала сирена.
Також підтоплено вхід у Собор Святого Марка.
Нагадаємо, італійське місто Венеція пережило ввечері 12 листопада другу найгіршу повінь за час регулярної фіксації рівня води з кінця 19-го століття. О 23:00 рівень води у венеційській лагуні сягнув позначки 194 сантиметри над середнім.
Збитки від повені у Венеції оцінюють у сотні мільйонів євро.
Пізніше уряд Італії передбачив виділення 20 млн євро на початковому етапі ліквідації наслідків повені у Венеції в результаті “високої води”.