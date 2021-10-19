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Венеційська комісія опублікувала висновок до українського законопроекту про перехідний період

Венеційська комісія опублікувала висновок до українського законопроекту про перехідний період

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Венеційська комісія напередодні ввечері опублікувала свій висновок щодо українського законопроекту “Про основи державної політики перехідного періоду” на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, пише УНН.

Деталі

Як вказали у Комісії, передбачається, що проект закону ще буде доповнений більш конкретними правовими актами, деякі з яких прямо згадані в законопроекті. "Як наслідок, цей рамковий текст включає багато досить загальних і розпливчастих положень. У деяких випадках ці положення є радше політичним орієнтиром, ніж нормативно-правовим актом. Той факт, що імплементаційного законодавства ще не існує, ускладнює оцінку законопроекту", - відзначили у Венеціанці.

В цілому Венеційська комісія наголошує на "важливості забезпечення відповідності законопроекту і будь-якого майбутнього імплементаційного законодавства існуючій правовій базі, Конституції і міжнародному праву". "До того ж, слід уникати створення правового вакууму через скасування існуючих правових актів, зокрема, що стосуються Автономної Республіки Крим та міста Севастополя", - додали у Комісії.

При цьому зазначається, що Венеційська комісія розуміє зусилля української влади щодо створення єдиної та всеосяжної правової бази щодо перехідного періоду. Згідно з висновком, проект зазначає, що ці межі значною мірою засновані на усталених засадах міжнародного права і що вони враховують потреби вразливих груп населення.

Водночас дещо у проекті Венеційська комісія розкритикувала. Так, у Венеціанці зауважили, що оцінка законопроекту "ускладнюється тим фактом, що він спрямований на кілька різних проблем, що виникають з поточної ситуації, з урахуванням майбутніх (невизначених) подій". 

"До законопроекту включені визначення термінів, які не завжди збігаються з відповідними термінами, використовуваними в міжнародному публічному праві. Особливо це стосується центральних термінів "перехідний період" та "перехідне правосуддя". Ці визначення є досить вузькими, і в них використовується односторонній підхід до перехідного періоду", - відзначили у Комісії, додавши, що поняття слід розширити. 

Також у коментарі Венеційської комісії вказується, що кілька інших положень безпосередньо регулюють концепції, відомі з міжнародного публічного права, такі як, до прикладу, відповідальність держав. У Венеціанці при цьому нагадали, що окремі держави не можуть змінювати значення таких концепцій в односторонньому порядку. "Визначення цих понять слід видалити або пояснити, що вони відображають українське розуміння міжнародного права", - зауважили у Комісії.

У висновок також включено низку конкретних рекомендацій щодо подальшого вдосконалення проекту, зокрема:

  • переглянути положення про відповідальність за кримінальні злочини, вчинені у зв'язку з тимчасовою окупацією, відповідно до міжнародного права;
  • внести зміни до положень про люстрацію відповідно до міжнародних стандартів;
  • переглянути положення про забезпечення права на встановлення істини, щоб переконатися, що вони спрямовані на встановлення істини щодо всіх порушень, а не тільки тих, що вчинені певними конкретними суб'єктами;
  • передбачити, зокрема, адекватні адміністративні процедури для реєстрації актів цивільного стану, які були здійснені на тимчасово окупованих територіях, і переглянути підхід щодо визнання академічних сертифікатів, ступенів і звань, виданих на цих територіях;
  • відобразити в законопроекті особливий конституційний статус Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Доповнення

На сайті Верховної Ради України у серпні з’явився текст законопроекту № 5844 щодо державної політики перехідного періоду на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. УНН зібрав для вас основні положення урядового законопроекту.

Україна очікувала висновку Венеціанки щодо законопроекту про перехідний період у середині жовтня.

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