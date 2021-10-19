Венецианская комиссия опубликовала заключение по украинскому законопроекту о переходном периоде
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Венецианская комиссия накануне вечером опубликовала свой вывод относительно украинского законопроекта "Об основах государственной политики переходного периода" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также Автономной Республики Крым и города Севастополя, пишет УНН.
Детали
Как указали в Комиссии, предполагается, что проект закона еще будет дополнен более конкретными правовыми актами, некоторые из которых прямо упомянуты в законопроекте. "Как следствие, этот рамочный текст включает много достаточно общих и расплывчатых положений. В некоторых случаях эти положения являются скорее политическим ориентиром, чем нормативно-правовым актом. Тот факт, что имплементационного законодательства еще не существует, затрудняет оценку законопроекта", - отметили в Венецианке.
В целом Венецианская комиссия отмечает "важность обеспечения соответствия законопроекта и любого будущего имплементационного законодательства существующей правовой базе, Конституции и международному праву". "К тому же, следует избегать создания правового вакуума из-за отмены существующих правовых актов, в частности, касающихся Автономной Республики Крым и города Севастополя", - добавили в Комиссии.
При этом отмечается, что Венецианская комиссия понимает усилия украинской власти по созданию единой и всеобъемлющей правовой базы относительно переходного периода. Согласно заключению, проект отмечает, что эти рамки в значительной степени основаны на сложившихся принципах международного права и что они учитывают потребности уязвимых групп населения.
В то же время некоторые моменты в проекте Венецианская комиссия раскритиковала. Так, в Венецианке отметили, что оценка законопроекта "осложняется тем фактом, что он направлен на несколько различных проблем, возникающих из текущей ситуации, с учетом будущих (неопределенных) событий".
"К законопроекту включены определения терминов, не всегда совпадающие с соответствующими терминами, используемыми в международном публичном праве. Особенно это касается центральных терминов "переходный период" и "переходное правосудие". Эти определения являются достаточно узкими, и в них используется односторонний подход к переходному периоду", - отметили в Комиссии, добавив, что понятия следует расширить.
Также в комментарии Венецианской комиссии указывается, что несколько других положений непосредственно регулируют концепции, известные из международного публичного права, такие как, к примеру, ответственность государств. В Венецианке при этом напомнили, что отдельные государства не могут менять значение таких концепций в одностороннем порядке. "Определение этих понятий следует удалить или объяснить, что они отражают украинское понимание международного права", - отметили в Комиссии.
В вывод также включен ряд конкретных рекомендаций по дальнейшему совершенствованию проекта, в частности:
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- пересмотреть положения об ответственности за уголовные преступления, совершенные в связи с временной оккупацией, согласно международному праву;
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- внести изменения в положения о люстрации в соответствии с международными стандартами;
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- пересмотреть положения об обеспечении права на установление истины, чтобы убедиться, что они направлены на установление истины в отношении всех нарушений, а не только тех, которые совершены определенными конкретными субъектами;
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- предусмотреть, в частности, адекватные административные процедуры для регистрации актов гражданского состояния, которые были совершены на временно оккупированных территориях, и пересмотреть подход относительно признания академических сертификатов, степеней и званий, выданных на этих территориях;
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- отразить в законопроекте особый конституционный статус Автономной Республики Крым и города Севастополя.
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Дополнение
На сайте Верховной Рады Украины в августе появился текст законопроекта № 5844 о государственной политике переходного периода на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также Автономной Республики Крым и города Севастополя. УНН собрал для вас основные положения правительственного законопроекта.
Украина ожидала вывода Венецианки по законопроекту о переходном периоде в середине октября.