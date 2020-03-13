Венеціанська комісія підтримує рішення КСУ щодо судової реформи Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Конституційний Суд України визнав неконституційними деякі положення судової реформи Президента Володимира Зеленського. Зі свого боку президент Венеціанської комісії Джанні Букіккіо підтримує це рішення. Він привітав рішення КСУ частково скасувати реформу. Про це йдеться в заяві комісії, передає УНН.
Букіккіо нагадав, що Венеціанська комісія просила прибрати положення у "законі Зеленського" ще у грудні минулого року.
"Я вітаю те, що Конституційний Суд своїм рішенням від 11 березня визнав неконституційною поправку до закону про судову владу і статус суддів, яка скорочувала максимальну кількість суддів у Верховному Суді з 200 до 100. У своєму висновку в грудні 2019 року Венеціанська комісія попросила прибрати це положення", - йдеться у заяві.
Президент комісії додав, що "повторення того ж після виборів" стало б сигналом і суддям, і широкій громадськості, що від волі відповідної більшості у парламенті залежить, чи можуть судді Верховного Суду залишатися на посаді, чи ні.
"Тому я вітаю Конституційний Суд з його рішенням, яке зміцнює незалежність не тільки Верховного Суду, але й української судової влади в цілому", - наголосив Букіккіо.
Нагадаємо, КСУ визнав неконституційними низку положень закону Зеленського про судову реформу.