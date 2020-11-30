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Венеціанська комісія підготує два висновки: щодо КСУ та антикорупційних механізмів

Венеціанська комісія підготує два висновки: щодо КСУ та антикорупційних механізмів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Венеціанська комісія підготує два висновки, один з яких стосується антикорупційних механізмів, а другий - реформи Конституційного Суду. Їх опублікують на тижні 7 грудня і представлять на 125-му пленарному засіданні. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Венеціанської комісії.

“На запит Президента України 25 листопада 2020 року про терміновий висновок щодо конституційної ситуації, що виникла внаслідок рішення Конституційного Суду № 13-р/2020 від 27 жовтня 2020 року, Венеціанська комісія підготує два висновки, один з яких стосується антикорупційних механізмів, а другий, щодо реформи Конституційного Суду”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після віртуальних зустрічей з владою та зацікавленими сторонами обидва висновки будуть опубліковані на тижні 7 грудня, а потім будуть представлені на 125-му пленарному засіданні (11-12 грудня 2020 року.)

Нагадаємо, УНН повідомляв, що Венеціанська комісія планує прийняти рішення щодо КСУ 11 грудня.

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