Венесуела звинуватила США та Колумбію у порушенні Уставу ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаса в суботу звинуватив уряди США і Колумбії в порушенні всіх принципів Статуту ООН, передає УНН.
“За допомогою пропагандистського шоу, організованого на кордоні, уряди США та Колумбії порушили практично всі принципи і цілі Статуту ООН. Світова спільнота спостерігає за ситуацією, і в рамках ООН будуть вжиті відповідні заходи”, — написав він у своєму Twitter.
Міністр також наголосив на відсутності представників ООН і Міжнародного Червоного Хреста на кордоні. “Організація Об’єднаних Націй і Міжнародний Червоний Хрест не беруть участі в шоу США і Колумбії на кордоні (з Венесуелою) по одній простій причині: це акція з виключно політичною метою, яку ніяк не можна класифікувати як гуманітарну”, — додав Арреаса.
Як повідомляв УНН, МЗС Колумбії оголосило про відкликання дипломатів з Венесуели.