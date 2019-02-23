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Венесуела звинуватила США та Колумбію у порушенні Уставу ООН

Київ • УНН

 • 7191 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаса в суботу звинуватив уряди США і Колумбії в порушенні всіх принципів Статуту ООН, передає УНН.

“За допомогою пропагандистського шоу, організованого на кордоні, уряди США та Колумбії порушили практично всі принципи і цілі Статуту ООН. Світова спільнота спостерігає за ситуацією, і в рамках ООН будуть вжиті відповідні заходи”, — написав він у своєму Twitter.

Міністр також наголосив на відсутності представників ООН і Міжнародного Червоного Хреста на кордоні. “Організація Об’єднаних Націй і Міжнародний Червоний Хрест не беруть участі в шоу США і Колумбії на кордоні (з Венесуелою) по одній простій причині: це акція з виключно політичною метою, яку ніяк не можна класифікувати як гуманітарну”, — додав Арреаса.

Як повідомляв УНН, МЗС Колумбії оголосило про відкликання дипломатів з Венесуели.

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