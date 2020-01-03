Венедіктова розповіла про порушення умов роботи слідчих в ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Тимчасова виконувачка обов'язків директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова розповіла про суттєві порушення умов роботи слідчих в ДБР. Відповідний відеозвіт розміщений на сторінці Facebook ДБР, передає УНН.
"Під час ознайомлення з роботою бюро, було встановлено суттєве порушення як організації діяльності підрозділів, взаємодії з правоохоронними органами, так і кадровим та технічним забезпеченням. Зокрема, це стосується умов роботи слідчих – відсутні кабінети для проведення допитів, кімнати для зберігання речових доказів, за наявності спеціального технічного обладнання відсутні фахівці, які його використовували б", - сказала Венедіктова.
Також, за словами очільниці ДБР, більше року у чотирьох управліннях оперативних підрозділів працюють лише керівники, а інші кадри відсутні.
Нагадаємо, тимчасова виконувачка обов'язків директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова подала заяву про складення повноважень депутата Верховної Ради (фракція "Слуга народу").