Венедіктова прокоментувала відкриття НАБУ провадження щодо неї

Венедіктова розповіла про так звану справу щодо “годинника Венедіктової”, яку відкрило Національне антикорупційне бюро.

"Я поважаю правоохоронні органи і в мене немає сумнівів у їхній професійності і доброчесності, яку вони мають проявляти до всіх громадян України. Генеральний прокурор нічим не відрізняється від інших українців. Однак має проявляти найвищий рівень відповідальності. Тому мої дії були і зараз є виключно в межах закону", - сказала вона.

За словами Венедіктової, заявник у справі — особа, яка фігурує у одному із проваджень Офісу Генпрокурора.

"Саме тому, задля уникнення маніпуляцій щодо цього факту, я повідомила НАЗК про потенційний конфлікт інтересів і постановила про відвід від виконання повноважень керівника органу прокуратури та Генерального прокурора в цьому провадженні", - розповіла Венедіктова.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження стосовно Генерального прокурора Ірини Венедіктової за підозрою в недекларуванні майна.