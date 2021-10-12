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Венедіктова повідомила до Гааги про "паради полонених" військових в ОРДЛО та руйнування мостів

Київ • УНН

 • 22001 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала два нових повідомлення до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) про "паради полонених" військових в ОРДЛО та руйнування мостів у Донецькій та Луганській областях. Про це інформує Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

"Ірина Венедіктова підписала два нових інформаційних повідомлення до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду", - повідомили в ОГП.

Перше повідомлення, як зазначається, стосується фактів публічного приниження українських військовополонених, затриманих представниками самопроголошеної “ДНР”. Зазначається, що така практика публічного приниження затриманих та проведення фото- та відеозйомок з ними для подальшого розміщення матеріалів у відкритих джерелах інформації набула поширеного характеру.

“Йдеться про 3 інциденти: це так званий “парад полонених” 24 серпня 2014 року, учасниками якого стали 53 затриманих військовослужбовці; захоплення у полон 101 військовослужбовця батальйону спеціального призначення Нацгвардії України “Донбас”; і так званий “парад полонених” 22 січня 2015 року, учасниками якого стали 20 затриманих військовослужбовців”, - інформують у відомстві.

Прокурори вважають, що ці факти мають попередньо кваліфікуватися як воєнний злочин згідно статті 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, а саме: посягання на людську гідність, в частині образливого і принизливого поводження.

Наразі ці епізоди досліджується у межах 10 кримінальних проваджень, у яких було повідомлено про підозру 10 особам.

У другому повідомленні йдеться про руйнування мостів у Донецькій та Луганській областях. Аналіз містить дані щодо 43 інцидентів з травня 2014 року по січень 2019 року. 26 із цих мостів є автомобільними, 10 – залізничними, 1 – пішохідний та 6 змішаного використання.

Наголошується, що більшість мостів були об’єктами місцевої інфраструктури, які використовувалися цивільним населенням для повсякденних потреб. Через їх руйнування було порушено сполучення між населеними пунктами, ускладнився безперешкодний проїзд екстрених служб першої допомоги та транспорту.

“Ці факти можуть бути кваліфіковані Офісом прокурора МКС як воєнні злочини за статтею 8 Римського статуту, а саме: умисне спрямування нападів на цивільні об'єкти під час міжнародного збройного конфлікту або знищення майна противника у міжнародному збройному конфлікті”, - додали в Офісі Генпрокурора.

Додамо

З 2015 року до Офісу прокурора МКС направлено 24 інформаційні повідомлення про вчинення представниками РФ воєнних злочинів і злочинів проти людяності в Криму та на сході України, 12 з них – у 2020-2021 роках. 6 із них стосуються подій у Криму, 6 – на Донбасі.

Тим часом Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що українців у в’язницях ОРДЛО залякують, вимагають у них гроші та тримають у нелюдських умовах.

Українські Національні Новини

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