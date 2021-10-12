Венедиктова сообщила в Гаагу о "парадах пленных" военных в ОРДЛО и разрушении мостов

Детали

"Ирина Венедиктова подписала два новых информационных сообщения в Офис прокурора Международного уголовного суда", - сообщили в ОГП.

Первое сообщение, как отмечается, касается фактов публичного унижения украинских военнопленных, задержанных представителями самопровозглашенной "ДНР". Отмечается, что такая практика публичного унижения задержанных и проведение фото- и видеосъемок с ними для дальнейшего размещения материалов в открытых источниках информации приобрело распространенный характер.

"Речь идет о 3 инцидентах: это так называемый "парад пленных" 24 августа 2014 года, участниками которого стали 53 задержанных военнослужащих; захват в плен 101 военнослужащего батальона специального назначения Нацгвардии Украины "Донбасс"; и так называемый "парад пленных" 22 января 2015 года, участниками которого стали 20 задержанных военнослужащих", - информируют в ведомстве.

Прокуроры считают, что эти факты должны предварительно квалифицироваться как военное преступление согласно статье 8 Римского статута Международного уголовного суда, а именно: посягательство на человеческое достоинство, в части оскорбительного и унизительного обращения.

На данный момент эти эпизоды исследуется в рамках 10 уголовных производств, в которых было сообщено о подозрении 10 лицам.

Во втором сообщении говорится о разрушении мостов в Донецкой и Луганской областях. Анализ содержит данные по 43 инцидентам с мая 2014-го по январь 2019 года. 26 из этих мостов являются автомобильными, 10 - железнодорожными, 1 - пешеходный и 6 смешанного использования.

Отмечается, что большинство мостов были объектами местной инфраструктуры, которые использовались гражданским населением для повседневных нужд. Из-за их разрушения было нарушено сообщение между населенными пунктами, усложнился беспрепятственный проезд экстренных служб первой помощи и транспорта.

"Эти факты могут быть квалифицированы Офисом прокурора МУС как военные преступления по статье 8 Римского статута, а именно: умышленное направление нападений на гражданские объекты во время международного вооруженного конфликта или уничтожение имущества противника в международном вооруженном конфликте", - добавили в Офисе Генпрокурора.

Добавим

С 2015 года в Офис прокурора МУС направлено 24 информационных сообщения о совершении представителями РФ военных преступлений и преступлений против человечности в Крыму и на востоке Украины, 12 из них - в 2020-2021 годах. 6 из них касаются событий в Крыму, 6 - на Донбассе.

Между тем Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что украинцев в тюрьмах ОРДЛО запугивают, требуют у них деньги и держат в нечеловеческих условиях.