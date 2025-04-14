Великий та середній бізнес почав заробляти більше, але збиткових підприємств досі 22%
Київ • УНН
Фінансовий результат до оподаткування великих і середніх підприємств склав 947,3 млрд грн прибутку, що на 22% більше, ніж у 2023. Частка збиткових підприємств становить 22,1%.
Великі та середні підприємства в Україні у 2024 році показали фінансовий результат до оподаткування на 22% більший, ніж роком раніше. При цьому частка збиткових підприємств за 2024 рік становила 22,1%. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної служби статистики.
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"За попередніми даними, у 2024 році фінансовий результат до оподаткування великих і середніх підприємств становив 947,3 млрд грн прибутку (у 2023 році − 776,4 млрд грн)", - ідеться у повідомленні.
Прибуток за рік, як вказано, досяг 1220,6 млрд грн, або 119,0% порівняно із 2023 роком, збитків допущено на суму 273,3 млрд грн (або 109,7%).
"Частка збиткових підприємств у 2024 році становила 22,1% (у 2023 році – 22,0%)", - повідомили у Держстаті.
При цьому найбільша частка збиткових підприємств за рік у таких галузях:
- тимчасове розміщування й організація харчування - 55,8% (проти 58,7% роком раніше);
- мистецтво, спорт, розваги та відпочинок - 51,1% (проти 34%);
- транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність - 38,1% (проти 34,4%).
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
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