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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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Financial Times

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The Guardian

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Великий та середній бізнес почав заробляти більше, але збиткових підприємств досі 22%

Київ • УНН

 • 5852 перегляди

Фінансовий результат до оподаткування великих і середніх підприємств склав 947,3 млрд грн прибутку, що на 22% більше, ніж у 2023. Частка збиткових підприємств становить 22,1%.

Великий та середній бізнес почав заробляти більше, але збиткових підприємств досі 22%

Великі та середні підприємства в Україні у 2024 році показали фінансовий результат до оподаткування на 22% більший, ніж роком раніше. При цьому частка збиткових підприємств за 2024 рік становила 22,1%. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної служби статистики.

Деталі

"За попередніми даними, у 2024 році фінансовий результат до оподаткування великих і середніх підприємств становив 947,3 млрд грн прибутку (у 2023 році − 776,4 млрд грн)", - ідеться у повідомленні.

Прибуток за рік, як вказано, досяг 1220,6 млрд грн, або 119,0% порівняно із 2023 роком, збитків допущено на суму 273,3 млрд грн (або 109,7%).

"Частка збиткових підприємств у 2024 році становила 22,1% (у 2023 році – 22,0%)", - повідомили у Держстаті.

При цьому найбільша частка збиткових підприємств за рік у таких галузях:

  • тимчасове розміщування й організація харчування - 55,8% (проти 58,7% роком раніше);
    • мистецтво, спорт, розваги та відпочинок - 51,1% (проти 34%);
      • транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність - 38,1% (проти 34,4%).

        Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

        Зовнішня торгівля України пішла в мінус на $8,6 млрд09.04.25, 12:42 • 10354 перегляди

        Юлія Шрамко

        Юлія Шрамко

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