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Крупный и средний бизнес начал зарабатывать больше, но убыточных предприятий до сих пор 22%

Киев • УНН

 • 5950 просмотра

Финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий составил 947,3 млрд грн прибыли, что на 22% больше, чем в 2023. Доля убыточных предприятий составляет 22,1%.

Крупный и средний бизнес начал зарабатывать больше, но убыточных предприятий до сих пор 22%

Крупные и средние предприятия в Украине в 2024 году показали финансовый результат до налогообложения на 22% больше, чем годом ранее. При этом доля убыточных предприятий за 2024 год составила 22,1%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Детали

"По предварительным данным, в 2024 году финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий составил 947,3 млрд грн прибыли (в 2023 году − 776,4 млрд грн)", - говорится в сообщении.

Прибыль за год, как указано, достигла 1220,6 млрд грн, или 119,0% по сравнению с 2023 годом, убытков допущено на сумму 273,3 млрд грн (или 109,7%).

"Доля убыточных предприятий в 2024 году составила 22,1% (в 2023 году – 22,0%)", - сообщили в Госстате.

При этом наибольшая доля убыточных предприятий за год в таких отраслях:

  • временное размещение и организация питания - 55,8% (против 58,7% годом ранее);
    • искусство, спорт, развлечения и отдых - 51,1% (против 34%);
      • транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность - 38,1% (против 34,4%).

        Добавим, данные приведены без учета временно оккупированных российской федерацией территорий и части территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия.

        Внешняя торговля Украины ушла в минус на $8,6 млрд09.04.25, 12:42 • 10356 просмотров

        Юлия Шрамко

        Юлия Шрамко

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