Крупный и средний бизнес начал зарабатывать больше, но убыточных предприятий до сих пор 22%
Киев • УНН
Финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий составил 947,3 млрд грн прибыли, что на 22% больше, чем в 2023. Доля убыточных предприятий составляет 22,1%.
Крупные и средние предприятия в Украине в 2024 году показали финансовый результат до налогообложения на 22% больше, чем годом ранее. При этом доля убыточных предприятий за 2024 год составила 22,1%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
Детали
"По предварительным данным, в 2024 году финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий составил 947,3 млрд грн прибыли (в 2023 году − 776,4 млрд грн)", - говорится в сообщении.
Прибыль за год, как указано, достигла 1220,6 млрд грн, или 119,0% по сравнению с 2023 годом, убытков допущено на сумму 273,3 млрд грн (или 109,7%).
"Доля убыточных предприятий в 2024 году составила 22,1% (в 2023 году – 22,0%)", - сообщили в Госстате.
При этом наибольшая доля убыточных предприятий за год в таких отраслях:
- временное размещение и организация питания - 55,8% (против 58,7% годом ранее);
- искусство, спорт, развлечения и отдых - 51,1% (против 34%);
- транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность - 38,1% (против 34,4%).
Добавим, данные приведены без учета временно оккупированных российской федерацией территорий и части территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия.
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