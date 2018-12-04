Велосипедистка Старікова тріумфувала на Кубку світу у Берліні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Представниця велосипедного спорту України Олена Старікова посіла призові місця на Кубку світу у Берліні (Німеччина), повідомляє УНН з посиланням на Федерацію велосипедного спорту України.
Нашій спортсменці не було рівних на дистанції 500 м. Її результат 33,210 с. На 0,19 від неї відстала німкеня Вельте, а з часом 33,435 трійку замкнула Шмелєва з Росії.
Відзначимо, що Старікова також зайняла третє місце у спринті.
Нагадаємо, що Старікова стала призеркою Кубку світу з велотреку у Франції.