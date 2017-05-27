Велодень розпочався у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 27 травня. УНН. Сьогодні, у Кропивницькому розпочалися заходи з нагоди святкування Велодня-2017, повідомляє кореспондент УНН.
Організатори — місцевий клуб велолюбителів, місцева влада, спонсори.
"Основна мета свята — донести до людей якісні переваги від користування транспортом що приводиться у рух силою людських м’язів",- зауважили у велоклубі.
У програмі заходу — парад велосипедистів, рух колоною по місту. Опісля на учасників чекає спортивно-розважальна програма у парку Пушкіна на Козачому острові.
Нагадаємо, 6 травня велопробіг "МиКолесо" відбувся в Миколаєві.