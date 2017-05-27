Велодень начался в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 27 мая. УНН. Сегодня, в Кропивницком начались мероприятия по случаю празднования Велодня-2017, сообщает корреспондент УНН.
Организаторы — местный клуб велолюбителей, местные власти, спонсоры.
“Основная цель праздника — донести до людей качественные преимущества от использования транспорта приводимого в движение силой человеческих мышц”, — отметили в велоклубе.
В программе мероприятия — парад велосипедистов, движение колонной по городу. После, участников ждет спортивно-развлекательная программа в парке Пушкина на Казачьем острове.
Напомним, 6 мая велопробег “МиКолесо” состоялся в Николаеве .