Велодень начался в Кропивницком

Организаторы — местный клуб велолюбителей, местные власти, спонсоры.

“Основная цель праздника — донести до людей качественные преимущества от использования транспорта приводимого в движение силой человеческих мышц”, — отметили в велоклубе.

В программе мероприятия — парад велосипедистов, движение колонной по городу. После, участников ждет спортивно-развлекательная программа в парке Пушкина на Казачьем острове.

Напомним, 6 мая велопробег “МиКолесо” состоялся в Николаеве .