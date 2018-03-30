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Британія випередила Україну у впровадженні депозитної системи збору порожніх пляшок

Київ • УНН

 • 10248 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. В цьому році у Великій Британії буде введена нова депозитна система збору тари, передає УНН з посиланням на Clean Technica.

Таким чином, Велика Британія буде переймати досвід Німеччини, Швеції і Данії з переробки пластикових відходів.

Принцип роботи депозитної системи збору тари полягає в тому, що при здачі тари в спеціальний автомат він повертає частину грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок виявиться - тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти. Це в свою чергу зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах.

"Ми знаємо, що пластик руйнує наше морське середовище. Тому, ми починаємо конкретну боротьбу з пластиком, а депозитна система збору тари допоможе нам в цьому напрямку", - заявив міністр навколишнього середовища країни Майкл Гоув.

Тим часом, Україна поки не поспішає вводити широко використану у всьому світі депозитну систему збору тари. Не перший день у Верховній Раді лежить на розгляді відповідний законопроект, який не передбачає ніяких витрат держбюджету. Але разом з тим, депутати до його розгляду все ще не приступили.

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