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Великобритания опередила Украину по внедрению депозитной системы сбора пустых бутылок

Великобритания опередила Украину по внедрению депозитной системы сбора пустых бутылок

Киев  •  УНН

 • 10247 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. В этом году в Великобритании будет введена депозитная система сбора тары, передает УНН со ссылкой на Clean Technica.

Таким образом, Великобритания будет перенимать опыт Германии, Швеции и Дании по переработке пластиковых отходов.

Принцип работы депозитной системы сбора тары заключается в том, что при сдаче тары в специальный автомат он возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок окажется — тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это в свою очередь уменьшает количество мусора, который оседает в океанах и на свалках.

"Мы знаем, что пластик разрушает нашу морскую среду. Поэтому, мы начинаем конкретную борьбу с пластиком, а депозитная система сбора тары поможет нам в этом направлении", - заявил министр окружающей среды страны Майкл Гоув.

Тем временем, Украина пока не спешит вводить широко использованную во всем мире депозитную систему сбора тары. Не первый день в Верховной Раде лежит на рассмотрении соответствующий законопроект, который не предусматривает никаких расходов госбюджета. Но вместе с тем, депутаты к его рассмотрению все еще не приступили.

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