Великобританія: екслідер лейбористів Корбін виключений з партії на час розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Колишній голова Лейбористської партії Великобританії Джеремі Корбін був тимчасово виключений з її лав у зв'язку зі скандалом, що був викликаний передбачуваним антисемітизмом в рядах лейбористів. Про це повідомив журналістам у четвер, 29 жовтня, представник партії, передає УНН із посиланням на DW.
Членство Корбіна призупинено на час незалежного розслідування. Причиною послужила опублікована раніше 29 жовтня доповідь Комітету з питань рівності і прав людини. У ній стверджувалося, зокрема, що керівництво Лейбористської партії на чолі з Джеремі Корбіном ігнорувало скарги на антисемітські висловлювання в партійних рядах.
Сам Корбін визнав існування проблеми антисемітизмом в партії, “як і в усьому суспільстві”, але підкреслив, що в доповіді ця проблема перебільшена, а він з соратниками прагнув викорінити її. Ексглава лейбористів вважає своє відсторонення політично мотивованим і має намір домагатися його скасування.
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Джеремі Корбін був головою Лейбористської партії з 2015 по 2020 роки. У квітні поточного року його змінив на цій посаді Кір Стармер, після того, як лейбористи зазнали нищівної поразки на парламентських виборах, показавши найгірший результат з 1935 року.