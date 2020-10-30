Великобритания: экс-лидер лейбористов Корбин исключен из партии на время расследования

Членство Корбина приостановлено на время независимого расследования. Причиной послужил опубликованный ранее 29 октября доклад Комитета по вопросам равенства и прав человека. В нем утверждалось, в частности, что руководство Лейбористской партии во главе с Джереми Корбином игнорировало жалобы на антисемитские высказывания в партийных рядах.

Сам Корбин признал существование проблемы антисемитизмом в партии, “как и во всем обществе”, но подчеркнул, что в докладе эта проблема преувеличена, а он с соратниками стремился искоренить ее. Экс-глава лейбористов считает свое отстранение политически мотивированным и намерен добиваться его отмены.

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Джереми Корбин был председателем Лейбористской партии с 2015 по 2020 годы. В апреле текущего года его сменил на этом посту Кир Стармер, после того, как лейбористы потерпели сокрушительное поражение на парламентских выборах, показав худший результат с 1935 года.