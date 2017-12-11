Великі забудовники наступного року будуть поглинати та завершувати невдалі проекти – експерт

“Що ж очікувати? Ми очікуємо, що 2018 рік буде роком поглинання, коли великі компанії будуть поглинати не зовсім вдалі проекти. Ми уже бачимо, що великі компанії виходять на окремі забудови, які стояли понад 10 років. І вже там починаються якісь роботи”, — сказав Топал.

Водночас він зауважив, що залишається важливим питанням чи будуть враховані інтереси всіх інвесторів, в тому числі тих, які вклали в будівництво гроші у попередні роки.

Нагадаємо, найбільший столичний забудовник холдингова компанія “Київміськбуд” у 2017 році взялася за завершення проекту Mirax Plaza на вул. Глибочицька, 43 у столиці, який московська корпорація Сергія Полонського Mirax Group почала будувати в 2006 році.

Тоді йшлося про зведення на ділянці в 3 га найвищого (46 поверхів, 192 м), дорогого (вартість проекту оцінювалася в 350 млн дол.) і елітного (близько 6 тис. дол. за кв. м апартаментів станом на 2007 рік) багатофункціонального комплексу. Основну частину, близько 180 тис. кв. м з 300 тис. кв. м в цілому, повинні були займати офісні площі. Під апартаменти планувалося віддати 20 тис. кв. м, решта під торгівлю, розваги та паркінг.

Криза 2008 року і кримінальні звинувачення на адресу Сергія Полонського зупинили цей проект на рівні 11-го поверху.

Однак у березні 2017 року було оголошено про визначення проекту за яким буде завершене будівництво. Будівля буде реконструйована в багатофункціональний комплекс з житловими та комерційними приміщеннями. Також Глибочицька буде оживлена за рахунок стріт-рітейлу, кафе, ресторанів і урбанізованих зелених зон, що б це не означало. Будівля буде майже вдвічі нижчою, ніж планувала свого часу Mirax Group, і акцент зроблений на житлових площах.

В комплексі буде близько 1500 квартир. Перші продажі квартир у комплексі стартували наприкінці липня.