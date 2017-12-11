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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

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Крупные застройщики следующем году будут поглощать и завершать неудачные проекты - эксперт

Крупные застройщики следующем году будут поглощать и завершать неудачные проекты - эксперт

Киев  •  УНН

 • 14600 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Одной из тенденций на рынке недвижимости в следующем году может стать то, что крупные застройщики будут брать на себя неудачные проекты-долгострои и завершать их. Об этом в комментарии УНН сказал эксперт Анатолий Топал.

"Что же будет? Мы ожидаем, что 2018 будет годом поглощения, когда крупные компании будут поглощать не совсем удачные проекты. Мы уже видим, что крупные компании выходят на отдельные застройки, которые стояли более 10 лет. И уже там начинаются какие-то работы", - сказал Топал.

В то же время он отметил, что остается важным вопросом будут учтены интересы всех инвесторов, в том числе, которые вложили в строительство деньги в предыдущие годы.

Напомним, крупнейший столичный застройщик холдинговая компания "Киевгорстрой" в 2017 году взялась за завершение проекта Mirax Plaza на ул. Глубочицкая, 43 в столице, который московская корпорация Сергея Полонского Mirax Group начала строить в 2006 году.

Тогда речь шла о возведении на участке в 3 га высокого (46 этажей, 192 м), дорогого (стоимость проекта оценивалась в 350 млн долл.) и элитного (около 6 тыс. долл. за кв. м апартаментов состоянию на 2007 год) многофункционального комплекса. Основную часть около 180 тыс. кв. м с 300 тыс. кв. м в целом, должны были занимать офисные площади. Под апартаменты планировалось отдать 20 тыс. кв. м, остальные под торговлю, развлечения и паркинг.

Кризис 2008 года и уголовные обвинения в адрес Сергея Полонского остановили этот проект на уровне 11-го этажа.

Однако в марте 2017 было объявлено об определении проекта по которым будет завершено строительство. Здание будет реконструировано в многофункциональный комплекс с жилыми и коммерческими помещениями. Также Глубочицкая будет оживлена ​​за счет стрит-ритейла, кафе, ресторанов и урбанизированных зеленых зон, что бы это ни значило. Здание будет почти вдвое ниже, чем планировала свое время Mirax Group, и акцент сделан на жилых площадях.

В комплексе будет около 1500 квартир. Первые продажи квартир в комплексе стартовали в конце июля.

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