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Великі платники задекларували понад 10 млрд грн ПДВ за серпень

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. За результатами роботи серпня 2019 року платниками Офісу великих платників податків Державної податкової служби задекларовано до сплати 10,5 млрд грн податку на додану вартість. Про це повідомили в Офісі великих платників податків ДПС, передає УНН.

Великі платники задекларували понад 10 млрд грн ПДВ за серпень

Як зазначили у відомстві, в порівнянні з серпнем 2018 року нинішній показник задекларованого великими платниками ПДВ більше на 824 млн грн, або на 8,5%.

При цьому обсяги оподатковуваних операцій на території України в порівнянні з минулим роком зменшились на 12%.
Крім того, в установі повідомили, що за рахунок випереджаючого темпу приросту нарахувань ПДВ до сплати над обсягами оподатковуваних операцій, значно збільшилась і податкова віддача по платниках Офісу в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а саме на 0,54 відсоткових пункти і залишається найвищою по Україні (з 2,85% за результатами фінансово-господарської діяльності за серпень 2018 року до 3,39% - за серпень 2019 року).

В цілому за результатами фінансово-господарської діяльності з початку поточного року великими платниками Офісу задекларовано до сплати понад 89,23 млрд грн податку на додану вартість, що на 6,44 млрд грн, або на 2,34% більше до відповідного періоду 2018 року.

Нагадаємо, Закон щодо обов’язкового застосування програмного реєстратора розрахункових операцій зобов’язав видавати електронний чек продавців складної побутової техніки, ювелірних виробів, медичних препаратів, а також у кафе й ресторанах. У той же час дрібні торговці на базарах використовувати такі програми не зобов’язані.

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