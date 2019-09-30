Великі платники задекларували понад 10 млрд грн ПДВ за серпень
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. За результатами роботи серпня 2019 року платниками Офісу великих платників податків Державної податкової служби задекларовано до сплати 10,5 млрд грн податку на додану вартість. Про це повідомили в Офісі великих платників податків ДПС, передає УНН.
Як зазначили у відомстві, в порівнянні з серпнем 2018 року нинішній показник задекларованого великими платниками ПДВ більше на 824 млн грн, або на 8,5%.
При цьому обсяги оподатковуваних операцій на території України в порівнянні з минулим роком зменшились на 12%.
Крім того, в установі повідомили, що за рахунок випереджаючого темпу приросту нарахувань ПДВ до сплати над обсягами оподатковуваних операцій, значно збільшилась і податкова віддача по платниках Офісу в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а саме на 0,54 відсоткових пункти і залишається найвищою по Україні (з 2,85% за результатами фінансово-господарської діяльності за серпень 2018 року до 3,39% - за серпень 2019 року).
В цілому за результатами фінансово-господарської діяльності з початку поточного року великими платниками Офісу задекларовано до сплати понад 89,23 млрд грн податку на додану вартість, що на 6,44 млрд грн, або на 2,34% більше до відповідного періоду 2018 року.
Нагадаємо, Закон щодо обов’язкового застосування програмного реєстратора розрахункових операцій зобов’язав видавати електронний чек продавців складної побутової техніки, ювелірних виробів, медичних препаратів, а також у кафе й ресторанах. У той же час дрібні торговці на базарах використовувати такі програми не зобов’язані.