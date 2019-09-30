Крупные плательщики задекларировали более 10 млрд грн НДС за август
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. По результатам работы августе 2019 года плательщиками Офиса крупных налогоплательщиков Государственной налоговой службы задекларировано к уплате 10,5 млрд грн налога на добавленную стоимость. Об этом сообщили в Офисе крупных налогоплательщиков ГНС, передает УНН.
Как отметили в ведомстве, по сравнению с августом 2018 года нынешний показатель задекларированного крупными плательщиками НДС больше на 824 млн грн, или на 8,5%.
При этом объемы налогооблагаемых операций на территории Украины по сравнению с прошлым годом уменьшились на 12%.
Кроме того, в учреждении сообщили, что за счет опережающего темпа прироста начислений НДС к уплате над объемами налогооблагаемых операций, значительно увеличилась и налоговая отдача по плательщикам Офиса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а именно на 0,54 процентных пункта и остается высокой по Украине (с 2,85% по результатам финансово-хозяйственной деятельности за август 2018 года до 3,39% - за август 2019 года).
В целом по результатам финансово-хозяйственной деятельности с начала текущего года крупными плательщиками Офиса задекларировано к уплате более 89,23 млр грн налога на добавленную стоимость, что на 6,44 млрд грн, или на 2,34% больше соответствующего периода 2018 года.
Напомним, Закон об обязательном применении программного регистратора расчетных операций обязал выдавать электронный чек продавцов сложной бытовой техники, ювелирных изделий, медицинских препаратов, а также в кафе и ресторанах. В то же время мелкие торговцы на базарах использовать такие программы не обязаны.