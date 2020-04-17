Велике оновлення Prozorro за новою редакцією закону: що зміниться у публічних закупівлях

Так, по-перше, відтепер поріг для обов’язкового проведення закупівель через Prozorro знизиться з 200 до 50 тисяч гривень.

Тож понад 250 тисяч закупівель на рік стануть відкритими для учасників та будуть мати елемент аукціону — до сьогодні на допорогові суми замовники могли підписувати контракт з постачальником напряму.

У Міністерстві зазначили, що для бізнесу це відкриє додатковий ринок на 30 млрд грн.

По-друге, посилиться відповідальність за грубі порушення тендерного законодавства. Наприклад, якщо замовник безпідставно відхилив тендерну пропозицію, і це підтвердить Держаудитслужба — його очікує штраф від 25 до 51 тисячі гривень. Якщо ж державна структура уклала договір без використання передбачених законом тендерних процедур, то штрафувати будуть її директора — на суму від 34 до 85 тисяч гривень. У той же час, за несуттєві процедурні порушення розмір покарання для замовників зменшується — з 11700 до 1700 грн.

По-третє, бізнес, який переміг у тендері, тепер зможе виправити несуттєві помилки у тендерній пропозиції. На це в учасника буде 24 години.

По-четверте, відтепер вдосконалиться механізм оскарження тендерних процедур в Антимонопольному комітеті України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Світовому банку засвідчили прогрес України в управлінні держфінансами.

Водночас, в інтересах замовників будуть працювати додаткові запобіжники від "тендерного тролінгу": до розгляду будуть прийматися лише оплачені скарги, а відкликати їх буде неможливо.

Крім того, вартість за подачу скарги зміниться з фіксованої (5 тисяч грн для товарів і послуг, 15 — для робіт) на гнучку, що буде залежати від очікуваної вартості закупівлі.

Ще одне нововведення - замовники зможуть захищатися від цінового демпінгу. Завдяки механізму "аномальна низька ціна" електронна система буде підсвічувати пропозиції учасників, що будуть на 30-40% нижчими за найближчі пропозиції конкурентів. У такому випадку замовник може попросити учасника обґрунтувати таку ціну, а в разі відсутності пояснень — відхилити пропозицію.

Крім того, тепер працює швидка та зручна альтернатива для невеликих допорогових закупівель — Prozorro Market, онлайн-магазин, у каталогах якого — найбільш поширені товари для державних замовників: пальне, канцелярія, техніка, медвироби, продукти тощо.

Також з неділі розпочнеться поступова трансформація організації самого процесу закупівель — від тендерних комітетів до уповноважених осіб.

Так на зміну колективному прийняттю рішень прийде персональне, а проведення закупівель з додаткового навантаження стане оплачуваною роботою.

Як повідомлялося в УНН, раніше Рахункова палата провела аудит, за результатами якого повідомила про ризики системи "ProZorro.Продажі".