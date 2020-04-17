Большое обновление Prozorro по новой редакции закона: что изменится в публичных закупках

Так, во-первых, отныне порог для обязательного проведения закупок через Prozorro снизится с 200 до 50 тысяч гривен.

Поэтому более 250 тысяч закупок на год станут открытыми для участников и будут иметь элемент аукциона - до сих пор на допороговые суммы заказчики могли подписывать контракт с поставщиком напрямую.

В Министерстве отметили, что для бизнеса это откроет дополнительный рынок на 30 млрд грн.

Во-вторых, усилится ответственность за грубые нарушения тендерного законодательства. Например, если заказчик необоснованно отклонил тендерное предложение, и это подтвердит Госаудитслужба - его ожидает штраф от 25 до 51 тыс. гривен. Если же государственная структура заключила договор без использования предусмотренных законом тендерных процедур, то штрафовать будут ее директора - на сумму от 34 до 85 тыс. гривен. В то же время, за несущественные процедурные нарушения размер наказания для заказчиков уменьшается - с 11700 до 1700 грн.

В-третьих, бизнес, который победил в тендере, теперь сможет исправить несущественные ошибки в тендерном предложении. На это у участника будет 24 часа.

В-четвертых, теперь усовершенствуется механизм обжалования тендерных процедур в Антимонопольном комитете Украины.

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В то же время, в интересах заказчиков будут работать дополнительные предохранители от "тендерного троллинга": к рассмотрению будут приниматься только оплаченные жалобы, а отозвать их будет невозможно.

Кроме того, стоимость за подачу жалобы изменится с фиксированной (5000 грн для товаров и услуг, 15 - для работ) на гибкую, которая будет зависеть от ожидаемой стоимости закупки.

Еще одно новшество - заказчики смогут защищаться от демпинга. Благодаря механизму "аномальная низкая цена" электронная система будет подсвечивать предложения участников, которые будут на 30-40% ниже ближайшего предложения конкурентов. В таком случае заказчик может попросить участника обосновать такую цену, а в случае отсутствия объяснений - отклонить предложение.

Кроме того, теперь работает быстрая и удобная альтернатива для небольших допороговых закупок - Prozorro Market, онлайн-магазин, в каталогах которого - наиболее распространенные товары для государственных заказчиков: горючее, канцелярия, техника, медизделия, продукты и тому подобное.

Также с воскресенья начнется постепенная трансформация организации самого процесса закупок - от тендерных комитетов к уполномоченным лицам.

Так на смену коллективному принятию решений придет персональное, а проведение закупок с дополнительной нагрузки станет оплачиваемой работой.

Как сообщалось в УНН, ранее Счетная палата провела аудит, по результатам которого сообщила о рисках системы "ProZorro.Продажи".