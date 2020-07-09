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"Велике будівництво": на Волині цього року буде збудовано сім шкіл і три дитсадки - Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Сім нових шкіл і три дитячі садки буде збудовано у Волинській області цього року. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Волинської області, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Глави держави.

"Сім нових шкіл (у Волинській області – ред.) буде здано цього року. І три садочки. В сумі – 10. За планом у нас було п'ять шкіл і п'ять садочків. Треба збільшити наступного року у цій програмі кількість садочків, саме їх не вистачає", – зауважив Президент під час візиту до новозбудованого дитсадка у селі Крупа Підгайцівської об’єднаної територіальної громади, який було зведено в межах реалізації Національної програми "Велике будівництво".

Зазначається, що необхідність спорудження згаданого дитсадка на 105 місць зумовлена тим, що понад 250 дітей дошкільного віку з дев’яти населених пунктів ОТГ не мають доступу до дошкільної освіти. Крім того, садочок створює 32 нові робочі місця.

Заклад планують відкрити у серпні 2020 року.

Як повідомлялося в УНН, зранку 9 липня Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою на Волинь.

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