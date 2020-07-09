"Велике будівництво": на Волині цього року буде збудовано сім шкіл і три дитсадки - Зеленський

"Сім нових шкіл (у Волинській області – ред.) буде здано цього року. І три садочки. В сумі – 10. За планом у нас було п'ять шкіл і п'ять садочків. Треба збільшити наступного року у цій програмі кількість садочків, саме їх не вистачає", – зауважив Президент під час візиту до новозбудованого дитсадка у селі Крупа Підгайцівської об’єднаної територіальної громади, який було зведено в межах реалізації Національної програми "Велике будівництво".

Зазначається, що необхідність спорудження згаданого дитсадка на 105 місць зумовлена тим, що понад 250 дітей дошкільного віку з дев’яти населених пунктів ОТГ не мають доступу до дошкільної освіти. Крім того, садочок створює 32 нові робочі місця.

Заклад планують відкрити у серпні 2020 року.

Як повідомлялося в УНН, зранку 9 липня Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою на Волинь.