Велика вода на Київщині: ЗСУ спорудили понтонну переправу в Іванкові

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Через руйнування дамби місцевого ставка в Іванкові підтоплена тимчасова переправа. За словами Командувача Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергя Наєва, на даний час інженерними підрозділами ЗС України, спільно з органами місцевої влади, оперативно наведено понтонну переправу. Тривають роботи з обладнання зручних під’їздів до неї. Підпорядковані угрупуванню військ підрозділи у разі необхідності здатні в стислі терміни виконати завдання щодо підвищення мобільності військ та своєчасно забезпечити переміщення особового складу, боєприпасів і військової техніки.

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"Незважаючи на природні перешкоди, в підрозділах Угруповання військ, що боронять Північний напрямок, є достатньо сил та засобів для їх подолання у найкоротші терміни. Слід зазначити, що природні катаклізми не є перешкодою для виконання військовими поставлених завдань на прикордонні Київщини", - зазначив генерал-лейтенант.

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