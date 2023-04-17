Большая вода в Киевской области: ВСУ построили понтонную переправу в Иванкове

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Из-за разрушения дамбы местного пруда в Иванкове подтоплена временная переправа. По словам Командующего Объединенных Сил ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, в настоящее время инженерными подразделениями ВС Украины, совместно с органами местной власти, оперативно наведено понтонную переправу. Продолжаются работы по оборудованию удобных подьездов к ней. Подчиненные группировке войск подразделения в случае необходимости способны в сжатые сроки выполнить задачи по повышению мобильности войск и своевременно обеспечить перемещение личного состава, боеприпасов и военной техники.

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"Несмотря на природные препятствия, в подразделениях Группировки войск, защищающих Северное направление, есть достаточно сил и средств для их преодоления в кратчайшие сроки. Следует отметить, что природные катаклизмы не являются препятствием для выполнения военными поставленных задач на пограничье Киевщины", - отметил генерал-лейтенант.

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