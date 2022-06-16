Велика Британія запровадила санкції проти глави рпц кіріла

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«Російський уповноважений з прав дитини Марія львова-бєлова потрапила під санкції за примусове вивезення та усиновлення українських дітей; патріарх кірілл, глава російської православної церкви, також потрапив під санкції за свою явну підтримку російської військової агресії в Україні», - повідомили у дипвідомстві.

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За даними офісу, львова-бєлова сприяла насильницькому вивезенню 2 000 українських дітей з Луганської та Донецької областей та організувала нову політику щодо сприяння їхньому примусовому усиновленню в росії.

кіріл потрапив під санкції за підтримку та схвалення путінської війни.

Повідомляється, що у четвер санкції також було введено проти союзників путіна, воєначальників та торговців зброєю з рф та М'янми.

Так, сергій савостьянов, депутат московської міської думи та член путінської політичної еліти, зазнав санкцій за публічну підтримку війни путіна в Україні.

олексій ісайкін, президент і член ради директорів групи компаній "Волга-Днепр", російської транспортної компанії, яка за контрактом із російським урядом створює повітряні мости для перевезення важливих вантажів, потрапив під санкції.

Чотири полковники з 64-ї окремої мотострілецької бригади - підрозділи, які відомі тим, що чинили звірства в Бучі, - також зазнали санкцій за роль бригади в Україні.

Члени так званого "комітету порятунку миру та порядку" - організації, що співпрацює з російською армією для підтримки окупації Херсонської області, також зазнали санкцій.

Нагадаємо

Дипломати Європейського Союзу 2 червня остаточно ухвалили шостий пакет санкцій блоку проти росії за вторгнення в Україну.

За даними ЗМІ, у ЄС погодилися виключити патріарха рпц кіріла із запропонованого ЄС списку осіб, на яких поширюються санкції, через позицію Угорщини.