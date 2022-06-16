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Великобритания ввела санкции против главы рпц кирилла

Великобритания ввела санкции против главы рпц кирилла

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Великобритания сегодня объявила о новой волне санкций за "варварское обращение с детьми в Украине" в отношении россиян, связанных с принудительным вывозом и усыновлениями детей. Новые санкции также затронули главу рпц кирилла, пишет УНН со ссылкой на заявление британского МИД.

Цитата

"Российский уполномоченный по правам ребенка мария львова-белова попала под санкции за принудительный вывоз и усыновление украинских детей; патриарх кирилл, глава российской православной церкви, также попал под санкции за свою явную поддержку российской военной агрессии в Украине", - сообщили в дипведомстве.

Детали

По данным офиса, львова-белова способствовала насильственному вывозу 2 000 украинских детей из Луганской и Донецкой областей и организовала новую политику по содействию их принудительному усыновлению в россии.

кирилл попал под санкции за поддержку и одобрение путинской войны.

Сообщается, что в четверг санкции также были введены против союзников путина, военачальников и торговцев оружием из россии и Мьянмы.

Так, сергей савостьянов, депутат московской городской думы и член путинской политической элиты, подвергся санкциям за публичную поддержку войны путина в Украине.

алексей исайкин, президент и член совета директоров группы компаний "Волга-Днепр", российской транспортной компании, по контракту с российским правительством создающей воздушные мосты для перевозки важных грузов, попал под санкции.

Четыре полковника из 64-й отдельной мотострелковой бригады - подразделения, которые известны тем, что совершали зверства в Буче, - также подверглись санкциям за роль бригады в Украине.

Члены так называемого "комитета спасения мира и порядка" - организации, сотрудничающей с российской армией для поддержки оккупации Херсонской области, также подверглись санкциям.

Напомним

Дипломаты Европейского Союза 2 июня окончательно приняли шестой пакет санкций блока против россии за вторжение в Украину.

По данным СМИ, в ЕС согласились исключить патриарха рпц кирилла из предложенного ЕС списка лиц, на которых распространяются санкции, из-за позиции Венгрии.

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