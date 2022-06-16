Великобритания ввела санкции против главы рпц кирилла

КИЕВ. 16 июня. УНН. Великобритания сегодня объявила о новой волне санкций за "варварское обращение с детьми в Украине" в отношении россиян, связанных с принудительным вывозом и усыновлениями детей. Новые санкции также затронули главу рпц кирилла, пишет УНН со ссылкой на заявление британского МИД.