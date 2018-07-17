Велика Британія закликала РФ взяти відповідальність за збиття МН17

"Сполучене Королівство повністю підтримує Австралію і Нідерланди в їх заклику до РФ визнати відповідальність держави і співпрацювати з ними в їх зусиллях з забезпечення правосуддя щодо жертв цієї трагедії. Британія буде продовжувати повністю підтримувати роботу Спільної слідчої групи і закликає РФ в повній мірі співпрацювати зі слідством і надавати будь-яку допомогу, яку вона запитає у відповідності з резолюцією 2166 Ради Безпеки ООН", - сказав він.

Додамо, що у результаті авіакатастрофи загинули 298 людей, включаючи 10 громадян Британії.

Як повідомляв УНН, саме Росія має понести відповідальність за збиття МН17. Про це Президент України Петро Порошенко заявив в своєму Facebook.