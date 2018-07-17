Великобритания призвала РФ взять ответственность за сбитие МН17

"Соединенное Королевство полностью поддерживает Австралию и Нидерланды в их призыве к РФ признать ответственность государства и сотрудничать с ними в их усилиях по обеспечению правосудия в отношении жертв этой трагедии. Великобритания будет продолжать полностью поддерживать работу Совместной следственной группы и призывает РФ в полной мере сотрудничать со следствием и предоставлять любую помощь, которую она спросит в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН", - сказал он.

Добавим, что в результате авиакатастрофы погибли 298 человек, включая 10 граждан Великобритании.

Как сообщал УНН, именно Россия должна понести ответственность за сбивание МН17. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил в своем Facebook.