Велика Британія вводить санкції проти Центрального банку РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Уряд Великої Британії наклав економічні санкції проти Центрального банку РФ на тлі нападу Росії на Україну. Дії вживають спільно з США та ЄС, щоб запобігти розгортанню банком своїх валютних резервів для підтримки російського рубля. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву на сайті уряду Британії.
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“Ці заходи демонструють нашу рішучість застосувати жорсткі економічні санкції у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Ми оголошуємо про рішення у швидкій координації із союзниками з США та Європи, щоб разом із нашими міжнародними партнерами продемонструвати непохитну рішучість накласти на Росію найвищу ціну та відрізати її від міжнародної фінансової системи, поки цей конфлікт триває”, - заявив канцлер казначейства Ріші Сунак.
Деталі
Санкції Великої Британії проти Росії передбачають:
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- Заборону громадянам Великої Британії здійснювати фінансові операції за участю Центрального банку РФ, Російського фонду національного багатства та міністерства фінансів;
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- Обмеження проти російських фінансових установ;
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- Заходи щодо запобігання випуску російськими компаніями цінних паперів та інструментів грошового ринку у Великій Британії. Це доповнення до діючих санкцій, таких як заборона Росії нарощувати суверенний борг у Великій Британії;
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- Запобігання доступу визначених банків до фунтів стерлінгів і клірингових платежів через Велику Британію. Це відповідатиме повноваженням, які вже мають США. Банки, на які поширюються санкції, не зможуть обробляти будь-які платежі через Велику Британію або мати доступ до фінансових ринків Великої Британії.
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- Комплекс заходів для значного посилення торговельних обмежень Британії проти Росії. Це включатиме заборону на експорт цілої низки високоякісного та важливого технічного обладнання, його частин у сферах електроніки, телекомунікації та аерокосмічної промисловості.
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- Раніше анонсоване розширення фінансово-торговельних заходів щодо Криму, регіонів так званих "ДНР" і "ЛНР".
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Додатково також опублікують загальні ліцензії, що стосуються санкцій.
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