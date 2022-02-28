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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Велика Британія вводить санкції проти Центрального банку РФ

Велика Британія вводить санкції проти Центрального банку РФ

Київ • УНН

 • 112242 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Уряд Великої Британії наклав економічні санкції проти Центрального банку РФ на тлі нападу Росії на Україну. Дії вживають спільно з США та ЄС, щоб запобігти розгортанню банком своїх валютних резервів для підтримки російського рубля. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву на сайті уряду Британії.

Цитата

“Ці заходи демонструють нашу рішучість застосувати жорсткі економічні санкції у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Ми оголошуємо про рішення у швидкій координації із союзниками з США та Європи, щоб разом із нашими міжнародними партнерами продемонструвати непохитну рішучість накласти на Росію найвищу ціну та відрізати її від міжнародної фінансової системи, поки цей конфлікт триває”, - заявив канцлер казначейства Ріші Сунак.

Деталі

Санкції Великої Британії проти Росії передбачають:

  • Заборону громадянам Великої Британії здійснювати фінансові операції за участю Центрального банку РФ, Російського фонду національного багатства та міністерства фінансів;
  • Обмеження проти російських фінансових установ;
  • Заходи щодо запобігання випуску російськими компаніями цінних паперів та інструментів грошового ринку у Великій Британії. Це доповнення до діючих санкцій, таких як заборона Росії нарощувати суверенний борг у Великій Британії;
  • Запобігання доступу визначених банків до фунтів стерлінгів і клірингових платежів через Велику Британію. Це відповідатиме повноваженням, які вже мають США. Банки, на які поширюються санкції, не зможуть обробляти будь-які платежі через Велику Британію або мати доступ до фінансових ринків Великої Британії.
  • Комплекс заходів для значного посилення торговельних обмежень Британії проти Росії. Це включатиме заборону на експорт цілої низки високоякісного та важливого технічного обладнання, його частин у сферах електроніки, телекомунікації та аерокосмічної промисловості.
  • Раніше анонсоване розширення фінансово-торговельних заходів щодо Криму, регіонів так званих "ДНР" і "ЛНР".

Додатково також опублікують загальні ліцензії, що стосуються санкцій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Набули чинності санкції Євросоюзу проти Росії

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