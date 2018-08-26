Велика Британія втретє за тиждень підняла "Тайфуни" через російські літаки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Королівські Військово-повітряні сили Великої Британії втретє за тиждень підняли над Чорним морем два своїх винищувача четвертого покоління “Тайфун” (Typhoon) для того, щоб супроводжувати російські літаки. Про це йдеться в повідомленні на сайті британських ВПС, інформує УНН.
Інцидент, за даними представників відомства, стався вранці 25 серпня. Спочатку до кордону повітряного простору країни НАТО — Румунії — наблизився, за їхніми даними, російський військово-транспортний літак Ан-26, а за ним — протичовновий Бе-12. “Тайфуни”, як вказується в повідомленні британських військових, злетіли із авіабази “Михайло Когелнічану” в Румунії.
“Це вже третій випадок на цьому тижні, коли літаки королівських ВПС у рамках місії НАТО з патрулювання повітряного простору були підняті для того, щоб стримати провокаційні дії російських літаків і заспокоїти Румунію і своїх союзників по альянсу”, — підкреслюється в повідомленні відомства.
“Тайфуни”, як зазначив пілот одного з британських винищувачів, були підняті в повітря, щоб “протидіяти вторгненню в румунське повітряний простір над Чорним морем зі сходу передбачуваного російського літака” (згодом він був ідентифікований як Ан-26). За ним, за словами льотчика, пішов ще один російський літак. “Тайфуни” проводили його в румунському повітряному просторі, всі заходи проводилося безпечно і професійно з обох сторін", — уклав пілот.
Нагадаємо, 25 серпня стало відомо, що в порту бельгійського міста Гент було вилучено партію кокаїну вагою близько 2 тонн. Ринкова ціна партії становить приблизно 100 млн доларів. Наркотики були перевезені в 1,9 тис пакетів, розміщених у контейнерах із керамічною плиткою на судні, що прямував із Бразилії. На частину пакетів був нанесений логотип російської правлячої партії “Єдина Росія”.