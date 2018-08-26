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Велика Британія втретє за тиждень підняла "Тайфуни" через російські літаки

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Королівські Військово-повітряні сили Великої Британії втретє за тиждень підняли над Чорним морем два своїх винищувача четвертого покоління “Тайфун” (Typhoon) для того, щоб супроводжувати російські літаки. Про це йдеться в повідомленні на сайті британських ВПС, інформує УНН.

Велика Британія втретє за тиждень підняла "Тайфуни" через російські літаки

Інцидент, за даними представників відомства, стався вранці 25 серпня. Спочатку до кордону повітряного простору країни НАТО — Румунії — наблизився, за їхніми даними, російський військово-транспортний літак Ан-26, а за ним — протичовновий Бе-12. “Тайфуни”, як вказується в повідомленні британських військових, злетіли із авіабази “Михайло Когелнічану” в Румунії.

“Це вже третій випадок на цьому тижні, коли літаки королівських ВПС у рамках місії НАТО з патрулювання повітряного простору були підняті для того, щоб стримати провокаційні дії російських літаків і заспокоїти Румунію і своїх союзників по альянсу”, — підкреслюється в повідомленні відомства.

“Тайфуни”, як зазначив пілот одного з британських винищувачів, були підняті в повітря, щоб “протидіяти вторгненню в румунське повітряний простір над Чорним морем зі сходу передбачуваного російського літака” (згодом він був ідентифікований як Ан-26). За ним, за словами льотчика, пішов ще один російський літак. “Тайфуни” проводили його в румунському повітряному просторі, всі заходи проводилося безпечно і професійно з обох сторін", — уклав пілот.

Нагадаємо, 25 серпня стало відомо, що в порту бельгійського міста Гент було вилучено партію кокаїну вагою близько 2 тонн. Ринкова ціна партії становить приблизно 100 млн доларів. Наркотики були перевезені в 1,9 тис пакетів, розміщених у контейнерах із керамічною плиткою на судні, що прямував із Бразилії. На частину пакетів був нанесений логотип російської правлячої партії “Єдина Росія”.

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