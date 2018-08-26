Великобритания третий раз за неделю подняла "Тайфуны" из-за российских самолетов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Королевские Военно-воздушные силы Великобритании третий раз за неделю подняли над Черным морем два своих истребителя четвертого поколения “Тайфун” (Typhoon) для того, чтобы сопроводить российские самолеты.Об этом говорится в сообщении на сайте британских ВВС, передает УНН.
Инцидент, по данным представителей ведомства, произошел утром 25 августа. Сначала к границе воздушного пространства страны НАТО — Румынии — приблизился, по их данным, российский военно-транспортный самолет Ан-26, а за ним — противолодочный Бе-12. “Тайфуны”, как указывается в сообщении британских военных, взлетели с авиабазы “Михаил Когэлничану” в Румынии.
“Это уже третий случай на этой неделе, когда самолеты королевских ВВС в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства были подняты для того, чтобы сдержать провокационные действия российских самолетов и успокоить Румынию и своих союзников по альянсу”, — подчеркивается в сообщении ведомства.
“Тайфуны”, как отметил пилот одного из британских истребителей, были подняты в воздух, чтобы “противодействовать вторжению в румынское воздушное пространство над Черным морем с востока предполагаемого российского самолета” (впоследствии он был идентифицирован как Ан-26). За ним, по словам летчика, последовал еще один российский самолет. “Тайфуны” проводили его в румынском воздушном пространстве, все мероприятия проводилось безопасно и профессионально с обеих сторон“, — заключил пилот.
Напомним, 25 августа стало известно, что в порту бельгийского города Гент было изъято партию кокаина весом около 2 тонн. Рыночная цена партии составляет примерно 100 млн долларов. Наркотики были перевезены в 1,9 тыс пакетов, размещенных в контейнерах с керамической плиткой на судне, следовавшем из Бразилии. На часть пакетов был нанесен логотип российской правящей партии “Единая Россия”.