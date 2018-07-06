Велика Британія виступає за створення зони вільної торгівлі з ЄС після Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Велика Британія виступає за створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом після Brexit. Про це в п’ятницю заявила прем’єр-міністерка Сполученого Королівства Тереза Мей за підсумками засідання британського кабінету міністрів у заміській прем’єрській резиденції Чекерс, інформує УНН з посиланням на Бі-бі-сі.
“Наша пропозиція створить зону вільної торгівлі між Великою Британією та ЄС, яка встановить загальний звід правил для промислових товарів і сільськогосподарської продукції”, — сказала вона, підкресливши, що уряд також “погодило нову сприятливу для бізнесу митну модель зі свободою укладення нових торгових угод по всьому миру”.
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Нагадаємо, британський проект виходу Великої Британії з ЄС в Брюсселі вважають нереалістичним.