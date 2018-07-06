Велика Британія виступає за створення зони вільної торгівлі з ЄС після Brexit

“Наша пропозиція створить зону вільної торгівлі між Великою Британією та ЄС, яка встановить загальний звід правил для промислових товарів і сільськогосподарської продукції”, — сказала вона, підкресливши, що уряд також “погодило нову сприятливу для бізнесу митну модель зі свободою укладення нових торгових угод по всьому миру”.

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Нагадаємо, британський проект виходу Великої Британії з ЄС в Брюсселі вважають нереалістичним.