Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с ЕС после Brexit

“Наше предложение создаст зону свободной торговли между Великобританией и ЕС, которая установит общий свод правил для промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции”, — сказала она, подчеркнув, что правительство также “согласовало новую благоприятную для бизнеса таможенную модель со свободой заключения новых торговых соглашений по всему миру”.

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Напомним, британский проект выхода Великобритании из ЕС в Брюсселе считают нереалистичным.