Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с ЕС после Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с Евросоюзом после Brexit. Об этом в пятницу заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй по итогам заседания британского кабинета министров в загородной премьерской резиденции Чекерс, информирует УНН со ссылкой на Би-би-си.
“Наше предложение создаст зону свободной торговли между Великобританией и ЕС, которая установит общий свод правил для промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции”, — сказала она, подчеркнув, что правительство также “согласовало новую благоприятную для бизнеса таможенную модель со свободой заключения новых торговых соглашений по всему миру”.
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Напомним, британский проект выхода Великобритании из ЕС в Брюсселе считают нереалистичным.