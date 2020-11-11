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Велика Британія вишле двох білоруських дипломатів

Велика Британія вишле двох білоруських дипломатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. У відповідь на оголошення Мінськом персонами нон грата двох дипломатів Великої Британії Лондон висилає двох білоруських дипломатів. У вівторок, 10 листопада, міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб заявив, що рішення про видворення співробітників посольства Білорусі буде "чітким посланням" владі цієї країни на чолі з президентом Олександром Лукашенком про те, що у їхньому несправедливому рішення будуть наслідки, передає УНН із посиланням на Twitter міністра.

"Сполучене Королівство не буде налякане спробами режиму Лукашенка перешкодити нам говорити про фальсифікації на виборах і огидне насильство щодо білоруського народу", - підкреслив Рааб.

Цього ж дня в британський МЗС був викликаний посол Білорусі Максим Ермаловіч, де йому було оголошено про рішення видворити дипломатів.

Напередодні у МЗС Білорусі оголосили про висилку військового аташе Тімоті Уайта Бойкотт і заступника посла Лізи Тамвуд. Рішення прийнято 8 листопада зважаючи на діяльність підданих Великої Британії, "не сумісною зі статусом дипломатичного агента, статусом дипломата, а також з цілями знаходження в Білорусі", заявив прес-секретар МЗС Анатолій Глаз в ефірі державного телеканалу ОНТ. Британські дипломати "збирали інформацію про внутрішньополітичну ситуацію в Білорусі і про хід протестів", зокрема, вони спостерігали 8 листопада за акцією протесту в центрі Мінська, зазначалося в сюжеті ОНТ.

"За наявними даними, з травня цього року дипломати не раз зустрічалися з представниками опозиційних і громадських, правозахисних організацій, а також неурядових структур. Військовий аташе неодноразово відвідував регіони все з тією ж метою. У липні представнику оборонного відомства білоруські колеги виносили попередження, але все вони були проігноровані", - стверджувалося в сюжеті телеканалу.

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У Білорусі вже третій місяць тривають масові акції протесту і страйки проти фальсифікації підсумків президентських виборів, що відбулися 9 серпня. Згідно з офіційними даними, перемогу з результатом понад 80 відсотків голосів здобув Лукашенко, правлячий в Білорусі з 1994 року. Білоруська опозиція не визнає підсумки виборів і домагається звільнення політв'язнів та проведення нових виборів. Особливо масові маніфестації відбуваються по неділях, коли тільки на вулиці Мінська виходять десятки тисяч чоловік.

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