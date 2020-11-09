Білорусь заборонила в'їзд двом британським дипломатам
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Білорусь оголосила персонами нон грата двох британських дипломатів, передає УНН з посиланням на Telegram-канал “TUT.BY новости”.
Як зазначено у повідомленні, британські дипломати спостерігали за ходом акцій протесту в Мінську. Називаються їх імена і посади - військовий аташе Великої Британії Тимофій Уайт-Бойкот і заступник посла Великої Британії Лиса Тамвуд.
“За інформацією правоохоронних органів, ці люди збирали інформацію про внутрішньополітичну ситуацію в Білорусі і про хід протестів”, - зазначено у повідомленні.
Додамо, що 8 листопада Міністерством закордонних справ Білорусі зважаючи на діяльність несумісною зі статусом дипломата, а також з цілями знаходження в Білорусі, прийнято рішення про оголошення двох дипломатів посольства Великобританії і Північної Ірландії в Білорусі персонами нон грата, — повідомив офіційний представник білоруського зовнішньополітичного відомства Анатолій Глаз.
Нагадаємо, що на початку місяця у ЄС затвердили санкції проти Лукашенка.