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Білорусь заборонила в'їзд двом британським дипломатам

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Білорусь оголосила персонами нон грата двох британських дипломатів, передає УНН з посиланням на Telegram-канал “TUT.BY новости”.

Як зазначено у повідомленні, британські дипломати спостерігали за ходом акцій протесту в Мінську. Називаються їх імена і посади - військовий аташе Великої Британії Тимофій Уайт-Бойкот і заступник посла Великої Британії Лиса Тамвуд.

“За інформацією правоохоронних органів, ці люди збирали інформацію про внутрішньополітичну ситуацію в Білорусі і про хід протестів”, - зазначено у повідомленні.

Додамо, що 8 листопада Міністерством закордонних справ Білорусі зважаючи на діяльність несумісною зі статусом дипломата, а також з цілями знаходження в Білорусі, прийнято рішення про оголошення двох дипломатів посольства Великобританії і Північної Ірландії в Білорусі персонами нон грата, — повідомив офіційний представник білоруського зовнішньополітичного відомства Анатолій Глаз.

Нагадаємо, що на початку місяця у ЄС затвердили санкції проти Лукашенка.

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