Велика Британія відстоюватиме в ЄС продовження санкцій проти РФ - Т.Мей

"Ми сподіваємось, що санкції будуть продовжені до того моменту, поки Мінські угоди не будуть виконані. І ми будемо продовжувати наполягати на цьому в середині Європейського Союзу", - сказала прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп прокоментував свою майбутню розмову з президентом РФ Володимиром Путіним і сказав, що ще рано говорити про скасування санкцій.