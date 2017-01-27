Велика Британія відстоюватиме в ЄС продовження санкцій проти РФ - Т.Мей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Велика Британія відстоюватиме важливість продовження санкцій проти Росії всередині ЄС, поки РФ не виконає свої зобов’язання по мінським угодам. Про це прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, передає УНН.
"Ми сподіваємось, що санкції будуть продовжені до того моменту, поки Мінські угоди не будуть виконані. І ми будемо продовжувати наполягати на цьому в середині Європейського Союзу", - сказала прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп прокоментував свою майбутню розмову з президентом РФ Володимиром Путіним і сказав, що ще рано говорити про скасування санкцій.