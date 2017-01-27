Великобритания будет отстаивать в ЕС продление санкций против РФ - Т.Мэй

"Мы надеемся, что санкции будут продолжены до тех пор, пока Минские соглашения не будут выполнены. И мы будем продолжать настаивать на этом в середине Европейского Союза", - сказала премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп прокомментировал свой будущий разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и сказал, что еще рано говорить об отмене санкций.