Великобритания будет отстаивать в ЕС продление санкций против РФ - Т.Мэй
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Великобритания будет отстаивать важность продолжения санкций против России внутри ЕС, пока РФ не выполнит свои обязательства по минским соглашениям. Об этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом, передает УНН.
"Мы надеемся, что санкции будут продолжены до тех пор, пока Минские соглашения не будут выполнены. И мы будем продолжать настаивать на этом в середине Европейского Союза", - сказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп прокомментировал свой будущий разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и сказал, что еще рано говорить об отмене санкций.