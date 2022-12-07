Велика Британія схвалила будівництво першої за останні десятиліття нової вугільної шахти
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Велика Британія затвердила будівництво першої за десятиліття вугільної шахти, який, на думку критиків, перешкоджатиме досягненню кліматичних цілей країни, передає УНН з посиланням на ВВС.
Деталі
Вугільна шахта Вудхаус, яку розроблятиме West Cumbria Mining на північному заході Англії, призначена для видобутку коксівного вугілля, що використовується в сталеливарній промисловості, а не для виробництва електроенергії. Очікується, що буде створено близько 500 робочих місць.
Проект, представлений у 2014 році, піддався критиці з боку власної незалежної консультативної групи з клімату британського уряду, а також активістів та організацій, що займаються питаннями клімату, включаючи Грету Тунберг та Грінпіс.
Очікується, що більшість вугілля, що видобувається, експортуватиметься до Європи. Документи щодо планування показують, що понад 80% вугілля, яке шахта видобуватиме щорічно, за прогнозами, через п'ять років вирушатиме на експортний термінал на східному узбережжі Англії.
На будівництво вугільної шахти розміром приблизно з 60 футбольних полів або 23 гектари знадобиться два роки, а її вартість у 2019 році оцінювалась у 165 мільйонів фунтів стерлінгів (201 мільйон доларів). Шахту пропонується експлуатувати упродовж 50 років.
Доповнення
Викиди парникових газів при спалюванні вугілля, наприклад, на сталеливарних заводах та електростанціях, роблять найбільший внесок у зміну клімату, і відмова країн від вугілля вважається життєво важливою для досягнення глобальних кліматичних цілей.
Велика Британія ухвалила закони, які вимагають довести всі викиди парникових газів до нуля до 2050 року.
У Британії, колисці промислової революції, колись працювало 1,2 мільйона людей майже на 3000 вугільних шахт. Останній кар'єр закрився у 2015 році.