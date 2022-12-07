Велика Британія схвалила будівництво першої за останні десятиліття нової вугільної шахти

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 42531 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 79838 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 111319 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 161001 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 185153 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 367807 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 225415 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 194693 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 343524 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459388 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3 м/с
94 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Чернишов задекларував чотири квартири дружини, прикраси Cartier та свої доходи

31 березня, 19:03 • 13359 перегляди

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

31 березня, 22:41 • 33425 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

23:57 • 30657 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

00:25 • 31549 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 24735 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 367798 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 343518 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 558649 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 688002 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 706465 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 82025 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 118758 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 203516 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 229172 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 222101 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Велика Британія схвалила будівництво першої за останні десятиліття нової вугільної шахти

Велика Британія схвалила будівництво першої за останні десятиліття нової вугільної шахти

Київ • УНН

 • 732049 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Велика Британія затвердила будівництво першої за десятиліття вугільної шахти, який, на думку критиків, перешкоджатиме досягненню кліматичних цілей країни, передає УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Вугільна шахта Вудхаус, яку розроблятиме West Cumbria Mining на північному заході Англії, призначена для видобутку коксівного вугілля, що використовується в сталеливарній промисловості, а не для виробництва електроенергії. Очікується, що буде створено близько 500 робочих місць.

Проект, представлений у 2014 році, піддався критиці з боку власної незалежної консультативної групи з клімату британського уряду, а також активістів та організацій, що займаються питаннями клімату, включаючи Грету Тунберг та Грінпіс.

Очікується, що більшість вугілля, що видобувається, експортуватиметься до Європи. Документи щодо планування показують, що понад 80% вугілля, яке шахта видобуватиме щорічно, за прогнозами, через п'ять років вирушатиме на експортний термінал на східному узбережжі Англії.

На будівництво вугільної шахти розміром приблизно з 60 футбольних полів або 23 гектари знадобиться два роки, а її вартість у 2019 році оцінювалась у 165 мільйонів фунтів стерлінгів (201 мільйон доларів). Шахту пропонується експлуатувати упродовж 50 років.

Доповнення

Викиди парникових газів при спалюванні вугілля, наприклад, на сталеливарних заводах та електростанціях, роблять найбільший внесок у зміну клімату, і відмова країн від вугілля вважається життєво важливою для досягнення глобальних кліматичних цілей.

Велика Британія ухвалила закони, які вимагають довести всі викиди парникових газів до нуля до 2050 року.

У Британії, колисці промислової революції, колись працювало 1,2 мільйона людей майже на 3000 вугільних шахт. Останній кар'єр закрився у 2015 році.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$82,961.30
Золото
$3,175.69
Tesla
$258.01
Brent
$74.97
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,834.92