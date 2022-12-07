Великобритания одобрила строительство первой за последние десятилетия новой угольной шахты

Детали

Угольная шахта Вудхаус, которую разрабатывает West Cumbria Mining на северо-западе Англии, предназначена для добычи коксующегося угля, используемого в сталелитейной промышленности, а не для производства электроэнергии. Ожидается, что будет создано около 500 рабочих мест.

Проект, представленный в 2014 году, подвергся критике со стороны собственной независимой консультативной группы по климату британского правительства, а также активистов и организаций, занимающихся вопросами климата, включая Грету Тунберг и Гринпис.

Ожидается, что большинство добываемых углей будет экспортироваться в Европу. Документы по планированию показывают, что более 80% угля, который шахта будет добывать ежегодно, по прогнозам, через пять лет отправится на экспортный терминал на восточном побережье Англии.

На строительство угольной шахты размером примерно с 60 футбольных полей или 23 гектара понадобится два года, а ее стоимость в 2019 году оценивалась в 165 миллионов фунтов стерлингов (201 миллион долларов). Шахту предлагается эксплуатировать 50 лет.

Дополнение

Выбросы парниковых газов при сжигании угля, например, на сталелитейных заводах и электростанциях, вносят наибольший вклад в изменение климата, и отказ стран от угля считается жизненно важным для достижения глобальных климатических целей.

Великобритания приняла законы, требующие довести все выбросы парниковых газов до нуля до 2050 года.

В Британии, колыбели промышленной революции, когда-то работало 1,2 миллиона человек почти на 3000 угольных шахт. Последний карьер закрылся в 2015 году.