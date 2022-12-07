Великобритания одобрила строительство первой за последние десятилетия новой угольной шахты
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Великобритания утвердила строительство первой за десятилетие угольной шахты, которая, по мнению критиков, будет препятствовать достижению климатических целей страны, передает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Угольная шахта Вудхаус, которую разрабатывает West Cumbria Mining на северо-западе Англии, предназначена для добычи коксующегося угля, используемого в сталелитейной промышленности, а не для производства электроэнергии. Ожидается, что будет создано около 500 рабочих мест.
Проект, представленный в 2014 году, подвергся критике со стороны собственной независимой консультативной группы по климату британского правительства, а также активистов и организаций, занимающихся вопросами климата, включая Грету Тунберг и Гринпис.
Ожидается, что большинство добываемых углей будет экспортироваться в Европу. Документы по планированию показывают, что более 80% угля, который шахта будет добывать ежегодно, по прогнозам, через пять лет отправится на экспортный терминал на восточном побережье Англии.
На строительство угольной шахты размером примерно с 60 футбольных полей или 23 гектара понадобится два года, а ее стоимость в 2019 году оценивалась в 165 миллионов фунтов стерлингов (201 миллион долларов). Шахту предлагается эксплуатировать 50 лет.
Дополнение
Выбросы парниковых газов при сжигании угля, например, на сталелитейных заводах и электростанциях, вносят наибольший вклад в изменение климата, и отказ стран от угля считается жизненно важным для достижения глобальных климатических целей.
Великобритания приняла законы, требующие довести все выбросы парниковых газов до нуля до 2050 года.
В Британии, колыбели промышленной революции, когда-то работало 1,2 миллиона человек почти на 3000 угольных шахт. Последний карьер закрылся в 2015 году.